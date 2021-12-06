Мнение: Почему не совместимы виски и вакцина?

Я снова про вакцинацию…

Когда в декабре прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что «в период формирования иммунитета» после вакцинации необходимо «ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему», я понял, что «Sputnik V» не рассчитан на россиян. Потому что «процесс формирования иммунитета занимает 42 дня» и следовательно 42 дня нельзя употреблять спиртное. А россиян-трезвенников – кот наплакал…

Но потом Голикову поправили, мол, девушка погорячилась. Мол, вполне достаточно не пить 2-3 дня до и 2-3 дня после вакцинации.

К чему я все это вспомнил. Дело в том, что второй укол вакцинации, который я сделал 4-го, прошел совсем незамеченным. Ни температуры, ни вялости, вообще ничего.

А вот в марте, после второго укола, я пару дней пролежал, умирая. Все тело ломило, температура поднялась выше 39-ти…

И вот вспомнил, что в марте, за пару дней до второго укола была встреча, на которой пришлось выпить. Не много. Грамм 150 виски. Но этого вполне хватило для скверной реакции организма на второй укол.

А сейчас воздержался. И организм воспринял второй укол вакцины вполне дружелюбно.

Кто-нибудь может объяснить, почему вакцине не нравится виски?

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