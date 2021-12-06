Скандалы: На «Союз» денег не пожалели

Вынесен приговор за злоупотребление полномочиями при поставках оборудования

Кировский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу бывших начальника финансового управления самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Светланы Кирилиной и главного инженера предприятия Сергея Тюлевина. Они обвинялись в злоупотреблении полномочиями при поставках центру оборудования для производства ракет-носителей «Союз-2» и нецелевом расходовании бюджетных средств. Второе обвинение было снято в связи с истечением срока давности, а по первому бывшие топ-менеджеры получили по девять лет колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Топ-менеджерам ведущего ракетостроительного предприятия страны следствие инкриминировало ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). По второй статье суд освободил их от ответственности по причине истечения срока давности. В результате подсудимые получили по девять лет колонии общего режима каждый. Ранее Светлана Кирилина просила суд отсрочить исполнение приговора до достижения ее четырехлетним ребенком совершеннолетия. В прениях гособвинение просило для подсудимых по десять лет колонии.

Как говорилось в материалах дела, Светлана Кирилина и Сергей Тюлевин были причастны к покупке на торгах оборудования для производства ракет-носителей «Союз-2» по завышенной цене.

Общий ущерб «Роскосмосу» от действий топ-менеджеров обвинение оценило в 849 млн руб. Гражданский иск госкорпорации к фигурантам дела суд полностью удовлетворил.

Уголовное дело в отношении Сергея Тюлевина и Светланы Кирилиной было возбуждено в октябре 2016 года после масштабной проверки «Роскосмоса». На тот момент главный инженер РКЦ «Прогресс» был депутатом Самарской городской думы. Уголовное дело уже рассматривали в Кировском районном суде, но в феврале 2019 года оно было возвращено в прокуратуру для устранения противоречий. В декабре того же года уголовное дело вновь поступило в суд.

Предметом разбирательства «Роскосмоса», а затем и уголовного расследования стал контракт на модернизацию производственной базы РКЦ «Прогресс» для серийного выпуска ракет-носителей «Союз-2», который самарское предприятие заключило 17 октября 2011 года с ООО «Спец Строй». В рамках контракта космический центр должен был купить и смонтировать за 2,918 млрд руб. чешский станочный центр модели FOZO 80-VR/2,6 и итальянский токарно-фрезерный многоцелевой станок AC 62 TM 5500. Поставщик ООО «Спец Строй» привлек в качестве соисполнителей контракта компанию «Технокомплектлинии», заключив с ней договоры на поставку чешской и итальянской продукции стоимостью €3,552 млн и €7,489 млн соответственно. В октябре 2014 года «Спец Строй» перечислил «Технокомплектлиниям» два аванса на сумму около 175 млн руб., однако впоследствии, по версии ФСБ, с целью извлечения выгоды и преимуществ для аффилированного с руководством «Прогресса» ООО «Самарская торговая компания — Экспорт 2002» принял решение о замене «Технокомплектлиний». В ноябре 2014 года были подписаны договоры о замене лиц в обязательствах с иностранными контрагентами.

По данным следствия, в январе 2015 года «Прогресс», несмотря на ранее заключенный контракт, объявил конкурс на закупку чешского станочного центра на условиях, выгодных «Экспорту 2002». Следствие также выяснило, что указанная в условиях тендера стоимость оборудования была необоснованно завышена и составила €3,75 млн (при цене изготовителя €2,26 млн).

В результате 28 января 2015 года «Прогресс» заключил с «Экспортом 2002» контракт, по которому стоимость чешского оборудования составила €3,72 млн. Ранее заключенный договор с «Технокомплектлиниями» был расторгнут.

В итоге, как посчитали в ФСБ, приобретение «Прогрессом» чешского станочного центра с привлечением «Спец Строя» и «Экспорта 2002» проводилось с завышением стоимости оборудования в пользу последних. Схожая схема была использована и в случае с приобретением итальянского станка. В акте служебной проверки «Прогресса», проведенной «Роскосмосом», изначально сообщалось об ущербе в размере 309,8 млн.

Отметим, что в июле текущего года Кировский районный суд Самары признал бывшего гендиректора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями и приговорил экс-руководителя предприятия к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. По версии следствия, отец Светланы Кирилиной около десяти лет назад заключил экономически невыгодный для предприятия контракт с ООО «Союзобщемашимпорт». Завод, как выяснили следователи, купил у компании гидравлический вытяжной пресс по завышенной цене — 125 млн руб.— за счет средств федерального бюджета. Второе преступление топ-менеджер совершил около пяти лет назад, когда, по данным следователей, похитил часть имущества «Прогресса» на общую сумму 3,5 млн руб.

Светлана Кирилина после назначения отца на должность генерального директора предприятия стала занимать различные руководящие посты. В 25 лет она возглавила одно из бюро финансового отдела, а в 30 лет стала начальником финансового управления завода. Спустя еще два года она стала руководить и внешнеэкономической деятельностью РКЦ «Прогресс». С 2013 года она возглавляет кафедру Самарского государственного экономического университета, обеспечивающую практическую подготовку на ракетно-космическом предприятии. По данным официального сайта вуза, Светлана Кирилина до сих пор руководит этой кафедрой.

Сергей Тюлевин работал в РКЦ «Прогресс» с 1983 года, пройдя путь от инженера-конструктора до главного инженера предприятия. Топ-менеджер вел активную общественную работу, а в 1988 году впервые стал депутатом городского совета народных депутатов. С 2015 по 2020 год он возглавлял комитет по бюджету, налогам и экономике Самарской городской думы.

Дозвониться до адвокатов Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина и узнать, намерена ли защита обжаловать приговор, “Ъ” не удалось.

Андрей Сазонов