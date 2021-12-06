 

Необычный дом с секретом выставлен на продажу в Англии, ведь покупатель еще получит то, что находится под землей — целый город

06.12.2021, 12:10, Разное
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Дом в Корнуолла (поселок в Англии) был выставлен на продажу по цене 1 млн 300 тыс. долларов. И на первый взгляд, в нем нет ничего необычного. Однако строение имеет уникальную особенность, которая может отпугнуть потенциальных покупателей.

Земля, на которой построено здание, имеет уникальную особенность – где-то в недрах расположились пещеры Карнглейз.

Эта система образовалась здесь из-за наличия шахты, в которой ранее добывали сланец.

На протяжении двух десятков лет система пещер является объектом экскурсий, проведения свадебных торжество, а также здесь периодически проводят концертные мероприятия.

Именно по этой причине вместе с коттеджем покупатель получит доходное дело. Более того, владелец сможет беспрепятственно прогуливаться по дубовому лесу, который станет его собственностью.

Но покупателей может отпугнуть популярность этого места – сюда ежегодно приезжает более 25 000 туристов. Такой поток людей может негативно отразиться на спокойствии, которое должен получать человек от проживания в таком месте.



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