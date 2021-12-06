В появлении омикрон-штамма виновато «скряжничество» Запада

Возникновение нового потенциально опасного штамма коронавируса «омикрон» стало результатом политики богатых стран Запада, которые предпочли не обеспечить беднейшие государства вакцинами, а запасать их для себя — даже несмотря на то, что уже к концу нынешнего года у десятков миллионов доз таких препаратов истечёт срок годности, заявил в своей передаче ведущий CNN Фарид Закария. По мнению журналиста, единственный выход — как можно скорее вакцинировать всё население планеты, а если этого не произойдёт, мир может уже в следующем году столкнуться с очередным опасным вариантом SARS-CoV-2.

Самый печальный момент в появлении омикрон-штамма — это то, что оно было тотально предсказуемым: чиновники от здравоохранения многие месяцы, если не дольше, предупреждали о том, что пока коронавирус будет иметь возможность циркулировать свободно и в большой популяции, он будет меняться, а справиться с мутировавшими штаммами может оказаться сложнее, чем с изначальным.

В октябре нынешнего года бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун предсказал именно то, что теперь произошло. Он написал: «Мы, жители западных стран, быть может, и чувствуем себя сейчас счастливыми, будто опасность миновала, ведь мы получили вакцины. Но не исключено, что мы ещё наткнёмся на новый штамм, который придёт к нам из Африки или Азии, где люди вакцин не получили и не имеют защиты — и этот штамм, разумеется, к тем вакцинам, которые у нас имеются сейчас, восприимчив не будет».

Решение проблемы было столь же тотально очевидным — нужно было вакцинировать остальной мир, и сделать это нужно было быстро. Но этого так и не произошло, и в результате сформировалось просто поразительное по масштабам неравенство: если в ЕС полный курс вакцинации прошло почти 70 процентов населения, а в США — около 60 процентов, то в беднейших странах мира хотя бы одну дозу получили лишь 8 процентов жителей.

Ранее в этом году такое фиаско можно было бы объяснить перебоями с производством и поставками. Но на данный момент в мире производится 1,5 миллиарда доз различных вакцин в месяц. Таким образом, корень проблемы кроется в том, как распределяются вакцины, — или, если начистоту, в том, что богатые страны запаслись вакцинами впрок, лишив доз страны победнее.

Согласно прогнозам компании-поставщика аналитики в области здравоохранения Airfinity, к концу марта 2022 года страны «Большой семёрки» и ЕС будут иметь избыток вакцин в объёме 880 миллионов доз — и это при условии, что они дополнительно передадут бедным странам ещё 500 миллионов доз безвозмездно, а каждый взрослый житель стран G7 и Евросоюза пройдёт полный курс вакцинации, а затем получит одну дозу в рамках ревакцинации. По имеющимся оценкам, к концу нынешнего года у 51 миллиона доз вакцин в запасах западных стран истечёт срок годности, и если их не используют до этого момента, их придётся просто выбросить — и тем не менее они по-прежнему лежат на складах, а тем временем на 1,6 миллиарда жителей беднейших регионов планеты приходится всего лишь около 5 процентов от мирового числа уколов.

Примером фиаско международных организаций нынешнюю ситуацию назвать нельзя: эффективный механизм для жертвования и распределения вакцин по всему миру уже существует, он называется COVAX, и он был создан усилиями нескольких международных ведомств по здравоохранению. Но когда дело дошло до реальных пожертвований, богатые страны стали скряжничать. Больше всего — 1,2 миллиарда доз — пообещали пожертвовать США, но пока страна передала лишь около 280 миллионов. ЕС, Исландия и Норвегия обещали передать около 500 миллионов доз, и пока передали около 112 миллионов. Китай недавно увеличил число обещанных доз — если ранее страна обещала пожертвовать 100 миллионов, то теперь ручается предоставить 850 миллионов, — но успел поставить около 89 миллионов.

В результате всего этого несколько десятков стран рискуют не достичь установленного ВОЗ целевого показателя в 40 процентов вакцинированного населения к декабрю 2021 года. А это значит, что вирус будет и дальше свободно размножаться и мутировать, циркулируя среди нескольких миллиардов человек. Так каковы шансы на то, что к следующему году мы не станем свидетелями появления ещё одного штамма?

А ведь вакцинация всего мира принесёт пользу мировой экономике — то есть, прежде всего, богатейшим странам, которые занимают в ней доминирующее положение. В мае нынешнего года МВФ опубликовал проект, авторы которого рассчитали, что вакцинация всего населения мира к 2022 году обойдётся в 50 миллиардов долларов, но если этого не сделать, к 2025 году страны мира потеряют 9 триллионов долларов. Иначе говоря, вложив сейчас 0,06 процента мирового ВВП, мы можем в итоге получить дивиденды в 180 раз больше.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2021 года.