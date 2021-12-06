“Слов нет, одни слюни”, “Какие большие”. Бывшая участница “ВИА Гры” Котова снялась без трусов в расстегнутом пиджаке на голое тело

“Во-первых, мне так красиво, а не пошло! Во-вторых, дело было в Египте, где я была всего четыре дня и осталась в полном восторге! В-третьих, купила летом красивенный голубой пиджак и так и не надела его, а тут загорелое тело, поэтому в самый раз его надеть! Да и не пропадать же добру. А в-четвертых, хочу на море, точка”, – написала она.

“В-пятых, у вас потрясающая грудь”, – написали поклонники.

“Какие большие”, – отреагировали фолловеры.

“У меня слов нет, одни слюни”, – прокомментировали фото пользователи сети.

“Какая грудь и бедра”, – оценили фото артистки подписчики.

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Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

Контекст:

Котова выступала в “ВИА Гре” с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабаевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.

Сейчас Котова строит сольную карьеру. Личную жизнь артистка не афиширует.

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