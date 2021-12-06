 

В 16 областях Украины от COVID-19 вакцинировались более 40% жителей – Ляшко

06.12.2021, 12:01, Новости дня
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В шести областях полный курс вакцинации прошли более 40% жителей. По данным Ляшко, за последнюю неделю к лидерам по вакцинации – Киеву, где вакцинировано минимум одной дозой почти 70% жителей, Киевской области (55%), Полтавской области (50,8%) – присоединились Черкасская и Сумская области.

“В Украине полностью вакцинировано 38% взрослого населения, одной дозой – 44,2%. Несмотря на то, что в Украине четвертую неделю снижается уровень заболеваемости COVID-19, в частности количество выявленных случаев за последнюю неделю снизилось на 15%, госпитализаций – на 13%, эпидемия коронавирусной болезни еще не завершена”, – заявил глава Минздрава.

Он попросил всех, кто не привился, сделать это как можно быстрее.

“Это будет ваш вклад в подготовку к новой волне коронавирусной болезни”, – подчеркнул министр.

Ляшко также сообщил, что почти 92% украинских военных привиты двумя дозами вакцины, 98% – одной дозой.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании получили две дозы вакцины от коронавируса 11,8 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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