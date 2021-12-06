 

“Киса–киса, мур–мур–мур”.Тина Кароль снялась с кошкой между ног

06.12.2021, 12:01, Новости дня
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“Ты помнишь, что ты – сама себе праздник? Подтверди эту аксиому и в этом Новом году!” – написала она.

Тина Кароль позировала в черной одежде: облегающем комбинезоне, черном и белом миниплатьях, а также босоножках на каблуках.

“Будь прекрасна и очаруй всех, пусть завидуют твоим ножкам!” – написала певица.

Для одного из снимков Тина Кароль позировала с черной кошкой между ног.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Киса-киса, мяу–мяу. киса–киса, мур–мур–мур, я тебя люблю и ко всем котам ревную”, – прокомментировала пост подписчица barkovatany.

“Это просто кайф”, – отметила yana_aprelka.

“Ну, точно женщина-кошка. Это вау”, – заявила ksen_mtl.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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