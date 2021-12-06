 

Расследовано дело о похищении аппаратуры с «самолета Судного дня»

06.12.2021, 11:52, Новости дня
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Дело о краже оборудования из самолета Ил-86 в Таганроге («самолета Судного дня») передали в суд, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Ростовской области окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего гражданина, обвиняемого в совершении кражи авиационного оборудования из самолета Ил-86», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ущерб, по уточненным данным, превышает 2,5 млн рублей. Адвокат обвиняемого Ольга Бояркина сообщала, что бортовой номер самолета в материалах дела остался прежним.

«В настоящее время следствием собрана доказательная база противоправной деятельности фигуранта. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу», – добавили в ГУ МВД.

По этой статье обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Бояркина заявляла, что следствие по делу ее подзащитного Жоры Хачунца не располагает другими доказательствами помимо следа ДНК.

Напомним, в декабре 2020 года обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80. Злоумышленники выкрали с борта радиостанции на сумму более 1 млн рублей. При этом стоимость охраны аэродрома обошлась в 24,1 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Таганрогский городской суд на два месяца арестовал местного жителя Жору Хачунца. В мае следователи назначили дополнительные экспертизы в рамках расследования.



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