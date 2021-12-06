 

Тела двух рабочих обнаружены в самодельной бане на востоке Москвы

06.12.2021, 11:52, Новости дня
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Перовская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин в самодельной бане на шоссе Энтузиастов, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, тела рабочих обнаружены рано утром 6 декабря в самодельной бане. Также прокуратурой проверяется информация о проживании на территории объекта иных сотрудников организации», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что тела нашли на территории фирмы, занимающейся бурением скважин, на шоссе Энтузиастов. Перовская межрайонная прокуратура начала проверку по факту обнаружения тел. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 18 ноября в Москве при перестановке бытовки погибли два человека.



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