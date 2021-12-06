 

Лукашенко счел безосновательными упреки в адрес РФ относительно Украины

06.12.2021, 11:52, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов заявил, что обвинения Запада в адрес РФ по поводу ее якобы возможной агрессии в отношении Украины являются безосновательными.

«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в РФ не собирается нападать на Украину. РФ прекрасно видит, что творится на Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом», – приводит его слова БелТА.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».



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