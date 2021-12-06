В Новгородской области погиб заключенный

…при пожаре в штрафном изоляторе колонии.

Один заключенный погиб в результате пожара, который произошел сегодня в исправительной колонии №4 Новгородской области. Она находится в городе Валдае, уточняет ТАСС.

В региональном управлении Следственного комитета агентству сообщили, что еще четыре человека пострадали в результате возгорания.

«На место выехали следователи. Предварительно, загорелось в штрафном изоляторе, загорелись матрасы. Идет проверка»,

— сообщили агентству в управлении.

МЧС уже отчиталось о тушении пожара: с момента его возникновения до ликвидации прошел час. Около 20 осужденных, находящихся в штрафном изоляторе, были эвакуированы.

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ИК-4 — мужская колония общего режима, она существует с 60-х годов прошлого века. На территории исправительного учреждения работают предприятия по производству мебели и глубокой переработке древесины, а также мельница и швейный цех.

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