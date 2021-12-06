Тарасова о Рудковском-Плющенко – Личное мнение

Татьяна Анатольевна Тарасова высказалась наконец на профессиональную тему.

Люблю, когда специалисты говорят о деле, в котором разбираются, а не протирают штаны и юбки в потусторонних беседах.



Фото: Соцсети

Тарасова чётко и внятно ответила, как относится к тренеру Рудковскому, к его достижениям. И, что особенно важно, дала полезные советы Евгению.

В общем-то, это как раз то, о чём я и писала: желание Плющенко стать когда-нибудь тренером очень похвально, но следует начинать с самого начала — с детей в спортшколе, и, конечно, производить поменьше вот этих вот визгов в медийном пространстве.

Спорт — это всё-таки не шоубизнес. Тут работать надо. Здесь нужно быть великим спортсменом, а не казаться тенором.

– Как вам тренер Евгений Плющенко?

– Молодец, у него маленькие дети хорошие. Будет работать – будут у него результаты. Постепенно, не то что сразу взять.

– Очень много обсуждают противостояние Плющенко и Тутберидзе.

– Нет, это смешно даже говорить. Этери – выдающийся тренер; Женя – начинающий тренер. Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чем говорить? Женя первый год работает. Она не понимает, что здесь не слова решают – здесь решают работа, действия.

Когда она это поймет, то поздно не будет. Но она ему уже многое испортила. Я вижу, что он хорошо работает, и это констатирую. А когда будет результат, тогда будет результат.

Права Анатольевна? На мой взгляд, безусловно.

Дальше больше — всех ведь волнует вопрос, почему от Рудковского ушли девочки и вернулись к Этери Тутберидзе?

– Почему от Жени ушли девочки-фигуристки?

– Потому же.

– Вы не предвзято к нему относитесь?

– Нет. Почему это я должна к нему предвзято относиться?

– Ну из-за Леши Ягудина.

– Кто Леша Ягудин и кто он?

– Кто в то время был артистичнее? Женя или Леша?

– Конечно, Леша.

– А техничнее?

– Конечно, Леша.

На месте Плющенко я бы от всей души поблагодарила Татьяну Тарасову. Профессиональный совет, мнение крутого специалиста в своём деле — это очень важно для развития потенциала. Если, конечно, не обижаться зазря, а прислушаться и принять слова к действию.

К сожалению, мне почему-то кажется, что Евгений уже настолько Рудковский, что не услышит. Жаль.

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