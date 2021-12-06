В РФ выставили на продажу электрический кроссовер BMW iX

В Сети появилось объявление о продаже электрокроссовера BMW iX на российском рынке.

Следует отметить, что поставки данного экземпляра на отечественный рынок до сих пор не начались, тогда как электрокар в индивидуальном порядке был завезен из Германии. Владелец кроссовера заявил, что модель iX предложена в максимальной комплектации, за счет чего его стоимость составляет 116 тысяч евро.

Кроме того, новый экземпляр получил единственный электрический агрегат с мощностью 326 л.с. Автомобиль оснащается лазерной головной оптикой и пневматической подвеской. Кроме того, электрический кроссовер получил панорамную крышу. Остальные сведения об автомобиле пока не сообщены и будут известны лишь при личном осмотре паркетника.