 

Мнение: Ни за что

06.12.2021, 11:34, Разное
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С 1 марта в России вводятся новые штрафы ни за что. Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, за самовольную обшивку или остекление балкона, в России будут предусмотрены штрафы в размере 5 тысяч рублей.

Бизнес здесь понятный: штрафы идут в бюджет, а согласования — в систему министерства. Минстрой вынуждает людей идти согласовывать свои балконы, что тоже будет стоить денег, но они пополнят кубышку самого ведомства. В любом случае всем что-то, да перепадет. Курочка по зернышку…

Абсурдность приказа очевидна: самые большие теплопотери в доме происходят через оконные, балконные и дверные проемы. Остекление балкона снижает эти теплопотери, что в условиях холодного климата только плюс. Но если есть возможность обобрать людей хоть на сколько-нибудь — будут обирать. Люди — это просто источник, из которого можно черпать, как из месторождения. А при том, что власть планирует максимум до следующего понедельника, то и отношение очень простое: иссякнет месторождение — вот тогда и будем думать, что делать. Тем более, что никакой угрозы такие поборы не несут. Ну, выйдет несколько человек на пикет. Либо разгонят (опять же — со штрафом), либо вообще не заметят.

Власть в стране — не для людей. Она просто про сбор денег.

Источник: Эль Мюрид



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