Скандалы: Битва за сульфат при озере Кучук

Кто хочет захватить уникальное предприятие в Алтайском крае

Открытые обращения трудящихся, массовый выход из «Единой России», запросы из Генпрокуратуры, проверки Росприроднадзора и возможный пересмотр итогов приватизации — все это происходит в небольшом алтайском поселке Степное Озеро, где добывают сульфат натрия. При этом упоминаемые в ходе конфликта федеральные компании А1 и AEON отрицают свой интерес к алтайскому «Кучуксульфату» — одному из трех частных предприятий, национализации которых требует Генпрокуратура.

С 2017 года единственный в России производитель природного сульфата натрия пережил около сотни проверок. Акционеры говорят о «рейдерском давлении с участием представителей крупного бизнеса» и федеральных силовиков. Их оппоненты называют завод «алтайской Кущевкой».

Весной 2019 года в алтайском поселке Степное Озеро прошли учения ФСБ: более 400 человек захватили, а потом освободили химзавод «Кучуксульфат». Шокированные очевидцы признались краевому информагентству «Банкфакс», что не хотели бы пережить такое в реальной жизни. Они как в воду глядели: спустя два года Генпрокуратура подала иск о национализации завода, который на предприятии считают частью рейдерской атаки на него.

Благовещенский район в Алтайском крае — один из немногих, способных себя прокормить. Источника благополучия здесь два: минерал с красивым названием мирабилит, который вот уже 60 лет извлекают из рапы соленого озера Кучукское, и маленький розовый рачок Artemia Salina. Мирабилит, или сульфат натрия, используют в производстве стиральных порошков, стекла и бумаги, а плодовитую букашку Artemia — в косметологии, фармацевтике и как корм для креветок.

Добыча рачка была для местных жителей хорошим заработком: как говорят в Благовещенке, за грузовик ценного биоресурса китайцы отваливают 6 млн рублей. Но теперь Artemia — монопольный бизнес ОАО «Кучуксульфат», а точнее, его стопроцентной «дочки» АО «Биокапитал». Рачковую монополию хозяева района ревностно охраняют, гоняя по солончакам остатки прежних артелей. На этой почве между сельским людом и «биокапиталистами» случаются жестокие стычки с побоями и разбитыми машинами. В общем, обычная провинциальная жизнь.

Однако в последние годы ее прервало настоящее цунами визитов разных контролирующих ведомств на предприятие. Проверки шли кучно, отличались высоким федеральным статусом инициаторов и иногда некоторой странностью поводов.

ОАО «Кучуксульфат» создано в 1992 году в ходе акционирования одноименного советского завода.

Основные акционеры — бывший начальник Благовещенского райотдела ФСБ Василий Гамаюнов и его бизнес-партнеры, которым принадлежит больше двух третей предприятия.

По официальным данным, компания добывает 800 тыс. тонн сульфата натрия в год. Половина продукции идет на экспорт, среди покупателей — Henkel, Procter&Gamble, Unilever.

Выручка в 2020 году составила 6 млрд рублей, чистая прибыль — 733 млн рублей.

Компромат позвал в дорогу

Судя по данным ФГИС «Единый реестр проверок», события на «Кучуксульфате» развивались стремительно и пестрели упоминаниями таких персон, что у районного начальства холодело внутри.

В сентябре 2020 года зампред СК РФ генерал Ростислав Рассохов попросил главу Росприроднадзора Светлану Радионову проверить «Кучуксульфат» и «Биокапитал» на предмет законности добычи сырья и биоресурсов. Через месяц проверить завод в глухом углу отечества от той же Радионовой требует замгенпрокурора РФ Александр Буксман. При этом в качестве повода для проверок высокий чиновник называл в своем письме публикации с сайтов «Русский монитор» и «Инфопресса» (скан письма опубликовал ряд телеграм-каналов, дата и исходящий номер документа совпадает с данными «Единого реестра проверок»). Еще через месяц Благовещенский межрайонный прокурор Москвы запрашивает у гендиректора «Кучуксульфата» Горюнова документы, подтверждающие право компании на землю и недвижимость.

В 2021 году Владимир Путин по какой-то причине уволил Буксмана и Рассохова, но алтайских промышленников это не спасло. 18 октября Генпрокуратура созывает представителей МВД, ФСБ, Росимущества, ФАС, Росфинмониторинга и ФНС с целью обсудить возвращение под контроль государства трех частных компаний — ОАО «Соликамский магниевый завод», ООО «Ловозерский ГОК» и ОАО «Кучуксульфат». А 21 октября суд по иску Генпрокуратуры арестовывает акции компании.

В своем иске надзорное ведомство объявило государственной собственностью 85,3% акций «Кучуксульфата». Претензии предъявлены кипрской «Капок Инвестментс Лимитед», ООО «Кортес» и 11 физлицам — в том числе председателю совета директоров Василию Гамаюнову, его ближайшим компаньонам Игорю и Ирине Симоненко, экс-главе Госкомимущества Алтайского края Михаилу Черных и жене покойного гендиректора Галине Нечепуренко.

В прокуратуре сочли, что завод принадлежит этим лицам незаконно, так как в ходе приватизации в 1992 году его признали обрабатывающим, а не добывающим, занизив цену выкупа у государства. Поэтому истец требует передать их акции в Росимущество без компенсации. Возмещать 14 млрд рублей, вложенных в развитие завода, тоже никто не собирается.

«Встречались, но интереса к приобретению нет»

Акционеры уверены: национализация — часть кампании по недружественному поглощению предприятия. «Кучуксульфат», к которому десятки лет не было претензий, с 2017 года пережил 94 проверки от десяти ведомств, заявил Гамаюнов в интервью «Российской газете». Сообщения о миллиардном ущербе экологии, государству, недрам и о сокрытии налогов он опровергает, называя инструментом «рейдерского давления с участием представителей крупного бизнеса, отдельных представителей государственных и правоохранительных органов, в том числе федерального уровня».

На «рейдеров» жалуются и в районном отделении «Единой России». В ноябре 120 из 500 местных единороссов демонстративно покинули партию власти из-за ее отказа вступиться за хозяев «Кучуксульфата». Местный профсоюз планировал вывести на улицу 2500 человек, но ограничился собранием в местном ДК. В итоге 4 тысячи человек подписали обращение к Путину с просьбой заступиться за собственников завода.

Письмо это интересно тем, что в нем впервые названы предполагаемые заказчики рейдерской атаки, услышать имена которых корреспондент «Компании» тщетно пытался от руководителей завода. «С целью принуждения акционеров к продаже активов ОАО «Кучуксульфат» от отдельных лиц, заявляющих о своей причастности к компании А1, поступали настоятельные рекомендации о продаже акций, в том числе сопровождающиеся угрозами физической расправы», — пишут авторы.

Имя другого предполагаемого заказчика атаки называет старейшее барнаульское ИА «Алтапресс», по данным которого, интерес к «Кучуксульфату» в последнее время проявляла группа AEON миллиардера Романа Троценко.

Однако в обеих компаниях причастность к давлению на предприятие отрицают. «Мы никакого отношения к этой истории не имеем, — заверил журнал «Компания» партнер А1 Кирилл Бабаев. — Может быть, кто-то выдает себя за А1, но это точно не мы».

«Интерес AEON проявлял два года назад, — сообщили «Компании» в пресс-службе группы. — Встречались, владельцы «Кучуксульфата» сказали, что пакет пока не консолидирован и они продавать не готовы. На сегодняшний день AEON не имеет интереса к «Кучуксульфату». Проблемы предприятия связаны с тем, что Гамаюнов, ссылаясь на внешнюю угрозу поглощения, пытается консолидировать за копейки пакет акций на себя. Интереса к приобретению предприятия у нас нет».

«Алтайская Кущевка»

Бывший издатель благовещенской газеты «Просто факты», экс-депутат райсовета Татьяна Кузнецова тоже называет заявления о рейдерском захвате сказками. В своем канале на YouTube она утверждает, что предприятие начали кошмарить в 2020 году после ее письма главе АП Антону Вайно и его заму Сергею Кириенко о местном произволе.

По ее словам, приватизировали «Кучуксульфат» в 1992 году действительно с нарушениями, и покойному красному директору Владимиру Нечепуренко помог в этом глава краевого Госкомимущества Михаил Черных, тоже ставший акционером.

Появление на заводе команды Василия Гамаюнова Нечепуренко объяснял потребностью в «стратегических инвесторах», а сам Гамаюнов описывает эти события кратко: выкупал акции у работников, консолидировал пакет. Кузнецова говорит, что силовики зашли на волне уголовного дела против Нечепуренко, которому пришлось делиться акциями. «Гамаюнов подтянул на «Кучуксульфат» [бывшего коллегу из ФСБ Сергея] Локтева и друга по студенчеству [экс-сотрудника местного ОВД Игоря] Симоненко. Позже Локтев стал первым заместителем губернатора [Алтайского края Александра] Карлина», — рассказывает она. С 2008 года район возглавляет бывший физрук, лояльный хозяевам завода, Андрей Гинц.

С тех пор, говорит экс-депутат, Благовещенка и Степное Озеро превратились в «алтайскую Кущевку»: у рядовых жителей стали отжимать акции завода и мелкий бизнес, а главное — запретили им добывать рачка. Всю добычу монополизировал директор «Биоресурса», местный депутат Сергей Гермаш. В 2014 году алтайское ИА «Банкфакс» писало, что добыча Artemia превышает допустимые 550 тонн в год, при этом часть груза идет на черный рынок. Нарушителей монополии охрана жестоко избивает.

Кузнецова вспоминает, что в 2009 году, когда депутаты Степноозерского поселкового пытались выяснить, соблюдает ли «Кучуксульфат» природоохранное законодательство, в дом председателю бюджетной комиссии Сергею Черникову прилетели бутылки с зажигательной смесью. А машина самой Кузнецовой во время проверки вылова Artemia на Кулундинском озере была обстреляна сотрудниками предприятия. К таким историям здесь привыкли: в 2018 году в заводском канале нашли просоленный труп без пальцев и с пробитой головой.

При этом озера действительно деградируют. В 2012 году, когда в технический водоем завода закачали слишком много рапы, дамбу прорвало, и Росприроднадзор обнаружил, что реальная добыча мирабилита на «Кучуксульфате» превышает 900 тыс. тонн. Из-за этого соленость Кучукского озера упала настолько, что зимой впервые на памяти местных жителей оно стало замерзать.

В 2012 году в Степном озере случился «красный» реванш: на президентских выборах селяне отдали 37% голосов Геннадию Зюганову, а главой поселкового совета избрали коммуниста Игоря Демьянова. Но через пять лет СОБР задержал его по обвинению в превышении полномочий, которое местные жители считают сфабрикованным. Новым председателем поселковые депутаты избрали менеджера «Кучуксульфата».

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Но при всем уважении к мужеству алтайских пассионариев, все это не исключает и версии о рейдерском захвате. Свою «Кущевку» можно отыскать в любом российском регионе — но не каждая становится поводом для совещаний в Генпрокуратуре. Да и в самой станице Кущевской, ставшей символом произвола сельских олигархов, национализировать агрохолдинги пока никто не пытается.

Сроки давности споров по приватизационным сделкам начала 90-х действительно вышли. И уж если поднимать этот вопрос системно — то придется ставить под сомнение и залоговые аукционы 90-х, оспаривая приватизацию «Сибнефти», «Лукойла», НЛМК, «Сургутнефтегаза» и других столпов экономики. Однако вернуть под контроль государства федеральные силовики требуют пока только «Ловозерский ГОК», «Соликамский магнезитовый завод» и алтайский «Кучуксульфат». Следующее заседание суда по делу о его национализации назначено на 15 декабря.

Виктория Ядуха