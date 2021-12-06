Мнение: Почему Россия согласилась отдать Германии 245 тонн золота

29 сентября 1918 года Германия окончательно отчаялась победить. Меньше чем через неделю от этой даты, 4 октября, новое правительство Германии запросило у США мирных переговоров. 11 ноября Германия заключила Компьенское перемирие, означавшее фактическую капитуляцию.

За месяц до этих событий, 27 августа 1918 года, проигрывающая Германия подписала «добавочный договор» с большевиками, дополнение к Брестскому миру. Большевики согласились выплатить Германии шесть миллиардов марок. Цитирую по тексту договора:

https://ru.wikisource.org/wiki/Брестский_мирный_договор/Германско-русский_добавочный_договор

Россия уплатит Германии для вознаграждения потерпевших от русских мероприятий германцев сумму в шесть миллиардов марок… 245 564 килограммов чистого золота…

Упомянутые в договоре 245 тонн золота — только часть контрибуции, также большевики обязались передать Германии товары и кредитные билеты, сделать ряд территориальных и политических уступок.

Обычно подобные репарации платятся долго, десятилетиями. Однако большевики проявили в вопросе выплат удивительную расторопность, золото было отправлено в Германию незамедлительно. Позже Владимир Ильич утешался тем, что уплаченное немцам золото досталось в итоге не немцам, а странам-победителям, которые до демарша большевиков воевали в союзе с Россией. Цитирую из выступления Ленина на заседании Петроградского совета 12 марта 1919 (том 38 Полного собрания сочинений, М1969):

http://uaio.ru/vil/38.htm

Пока мы не свергнем окончательно мирового капитализма, тем, что мы заплатим дань, мы Советскую власть не погубим. Мы заплатили немецким империалистам золото, по условиям Брестского мира мы обязаны были это сделать, теперь страны Согласия отнимают у них это золото – разбойник победитель отнимает у разбойника побежденного.

Под странами Согласия Владимир Ильич подразумевает Антанту, союз Англии, Франции и России. Слово «Антанта» как раз и переводится с французского как согласие. Напомню, Антанта разгромила Германию и её союзников, однако Россия не вошла в число победителей, так как Ленин принял решение капитулировать перед Германией за несколько месяцев до её официального поражения.

Зачем Ленин подписал капитуляцию, не вполне ясно. Официальное объяснение, — чтобы остановить войну, — кажется недостаточным. Чтобы остановить войну, не нужно было ничего подписывать, достаточно было просто прекратить боевые действия. Другие большевики так и предлагали: «Ни мира, ни войны: мир не подписываем, войну прекращаем, а армию демобилизуем». При таком сценарии Германия проиграла бы ещё быстрее, так как не смогла бы забрать войска с восточного фронта и не забрала бы ресурсы у сдавшейся ей Советской России.

Вместе с тем загадка Брестского мира меркнет по сравнению с загадкой дополнительного соглашения к нему. Я не могу ответить на вынесенный в заголовок вопрос. С какой целью голодающая и погружающаяся в разруху страна добровольно согласилась отдать Германии 250 тонн золота, — примерно 950 млрд рублей по нынешним ценам, — совершенно непонятно.