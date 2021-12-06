 

Названы 8 продуктов, которые спасут организм от опасных тромбов

06.12.2021, 11:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики назвали 8 продуктов, которые помогут спасти человека от опасных тромбов. По их словам, кровь разжижают натуральные продукты.
В рацион необходимо включить чеснок, который поможет обеспечить профилактику атеросклероза. При данной патологии развиваются образования на внутренних стенках сосудов. В результате кровь перестает нормально циркулировать. Чеснок нормализует показатели давления, поэтому его польза является незаменимой для сердечно-сосудистой системы.

Медики призвали обратить внимание на кайенский перец. Он является довольно острым, но в то же время у него пикантный вкус. В таком перце содержатся салицилаты, способствующие разжижению крови. Аналогичные изменения присутствуют в аспирине.

В составе куркумы присутствует уникальное вещество куркумин. У него есть масса полезных свойств, в частности, он помогает бороться с вредным холестерином.

Полезным продуктом является имбирь. Продукт противовоспалительный, посредством него можно оздоровить весь организм. Максимальной пользой имбирь обладает в свежем виде.

В корице присутствует вышеназванный куркумин, но его содержание там меньше. Специю можно добавлять в напитки, десерты. Она нормализует давление и уменьшает воспалительные процессы.

Польза ананаса в профилактике образования тромбов до конца еще не изучена медиками. В то же время в составе популярного фрукта содержится вещество, имеющее разжижающий эффект. Речь идет о бромелайне.

Полезной в данном плане является и клюква, поскольку она является источником антиоксидантов. Эти вещества очищают организм от вредных веществ и противодействуют развитию многих патологий.

В список попали и помидоры. В них содержится ликопин, витамин С и другие вещества, которые способны за короткий срок укрепить кровеносную систему.

Источник: elabuga-rt.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Результаты переписи позволят модернизировать систему образования и культуры – депутат Госдумы Дрожжина

14.10 / Мнение: Письмо: “Общение выглядело максимально спокойным, милым”

08.04 / Мнение: Почему распустили Учредительное собрание

21.06 / Как из старого денима сплести удобную корзину для хранения. Она прочная, хорошо смотрится и держит форму

27.06 / Экстрасенс Миронова: «Собчак сглазила экс-супруга Богомолова»

16.10 / В США школьник, попытавшийся устроить масс-шутинг, был застрелен ответным огнём одноклассников

02.11 / Наталья Фриске впервые прокомментировала свой развод

06.08 / ЦБ назвал регионы России с самой дешевой ипотекой

18.07 / Мнение: Запись переговоров эстонского наемника убитого под Зайцево

30.01 / По большому счету

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика