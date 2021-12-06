Названы 8 продуктов, которые спасут организм от опасных тромбов

Медики назвали 8 продуктов, которые помогут спасти человека от опасных тромбов. По их словам, кровь разжижают натуральные продукты.

В рацион необходимо включить чеснок, который поможет обеспечить профилактику атеросклероза. При данной патологии развиваются образования на внутренних стенках сосудов. В результате кровь перестает нормально циркулировать. Чеснок нормализует показатели давления, поэтому его польза является незаменимой для сердечно-сосудистой системы.

Медики призвали обратить внимание на кайенский перец. Он является довольно острым, но в то же время у него пикантный вкус. В таком перце содержатся салицилаты, способствующие разжижению крови. Аналогичные изменения присутствуют в аспирине.

В составе куркумы присутствует уникальное вещество куркумин. У него есть масса полезных свойств, в частности, он помогает бороться с вредным холестерином.

Полезным продуктом является имбирь. Продукт противовоспалительный, посредством него можно оздоровить весь организм. Максимальной пользой имбирь обладает в свежем виде.

В корице присутствует вышеназванный куркумин, но его содержание там меньше. Специю можно добавлять в напитки, десерты. Она нормализует давление и уменьшает воспалительные процессы.

Польза ананаса в профилактике образования тромбов до конца еще не изучена медиками. В то же время в составе популярного фрукта содержится вещество, имеющее разжижающий эффект. Речь идет о бромелайне.

Полезной в данном плане является и клюква, поскольку она является источником антиоксидантов. Эти вещества очищают организм от вредных веществ и противодействуют развитию многих патологий.

В список попали и помидоры. В них содержится ликопин, витамин С и другие вещества, которые способны за короткий срок укрепить кровеносную систему.

Источник: elabuga-rt.ru