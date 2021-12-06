 

Нутрициолог Дробышева назвала редьку идеальным продуктом для женщин

06.12.2021, 11:22, Разное
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Нутрициолог Анна Дробышева в рамках интервью пояснила о том, какую пользу для здоровья может принести редька. Она назвала этот продукт идеальным для поддержания женского здоровья, но его не нужно есть беременным.
Редька положительно влияет на организм человека. Овощ оказывает лечебное воздействие, имеет мощные антибактериальные свойства, поэтому его можно использовать в период борьбы с болезнями. Редька нормализует уровень всех гормонов, во время критических дней при употреблении продукта снижаются болевые ощущения. Кроме этого, замедляется процесс старения кожных покровов.

Редька полезна и для мужского здоровья. Продукт провоцирует увеличение тестостерона, подавляет воспаление простаты. Редьку можно добавлять салаты с оливковым маслом и лимонным соком. Она представляет собой прекрасную закуску к блюдам из мяса.

Овощ не нужно есть тем, кто имеет заболевания почек, подагру, патологии ЖКТ. Из-за присутствия в составе эфирных масел продукт не нужно есть беременным, поскольку есть риск повышения тонуса матки, пишет портал Nation News.



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