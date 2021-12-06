 

На российском телевидении показали стенограмму, где Меркель якобы называет Лукашенко “господин президент”

06.12.2021, 11:18, Новости дня
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По словам Киселева, в распоряжении телеканала оказалась официальная стенограмма одного из телефонных разговоров политиков. В эфире продемонстрировали распечатку на русском языке, без каких-либо печатей и подписей. Согласно ей, Меркель называла Лукашенко “господин президент” и “уважаемый господин президент”, несмотря на то, что Германия не признала результаты президентских выборов в республике.

“Отношения с Западом у Беларуси в последнюю неделю вновь обострились, но канцлер Германии Ангела Меркель звонила Александру Лукашенко не раз с полным пониманием, кто возглавляет государство, обращаясь по всей форме”, – заявил Киселев.

Скриншот: Россия 24 / YouTube

“Вот он, момент истины. А вся эта западная словесная мишура о признании или непризнании – пустое. Есть Realpolitik, и в этом формате действует канцлер Германии, многоопытная Ангела Меркель”, – заявил Киселев.

Контекст:

Германия не признала Александра Лукашенко президентом Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. Об этом Меркель говорила в сентябре прошлого года в Бундестаге. В октябре она встретилась с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Меркель и Лукашенко провели телефонные разговоры 15-го и 17 ноября 2021 года из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов “в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси”. По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.

В сообщении на сайте правительства ФРГ от 15 ноября Лукашенко называют по имени и фамилии, а также “господин Лукашенко”. В новости о разговоре от 17 ноября – “Александр Лукашенко”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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