“Чудесная задница”. Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку

Певица запечатлена на сцене во время одного из концертных выступлений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rihanna * (@rihannaofficlal)

“Очень большая мамочка”, – прокомментировала фото подписчица emma9keys.

“Чудесная задница”, – заявил bernard_asgard.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

—