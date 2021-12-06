 

Свергнутого военными лидера Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы

06.12.2021, 11:18, Новости дня
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Суд проходил в закрытом режиме, власти страны запретили адвокатам выступать с заявлениями в СМИ, мотивировав это тем, что их выступления могут дестабилизировать ситуацию в Мьянме.

Аун Сан Су Чжи обвинили в подстрекательстве к беспорядкам и нарушении протоколов, введенных из-за пандемии коронавируса. Журналисты отметили, что в отношении политика ведется ряд судебных процессов, по их итогам могут вынести приговоры, “которые могут держать ее взаперти всю оставшуюся жизнь”.

Контекст:

Аун Сан Су Чжи провела более 15 лет под домашним арестом. Ее политсила выиграла парламентские выборы в Мьянме в 1990 году, но военная хунта отказалась признать их результаты. В 1991 году Аун Сан Су Чжи стала лауреатом Нобелевской премии мира.

В 2016 году, после передачи гражданским основных властных полномочий в стране, Аун Сан Су Чжи была назначена госсоветником и министром иностранных дел.

В 2018 году международная организация Amnesty International лишила Аун Сан Су Чжи своей высшей награды “Посол совести”, причиной стали гонения на мусульманскую народность рохинджа.

Военные в Мьянме 1 февраля 2021 года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии НЛД и членов правительства. Против 75-летней Су Чжи выдвинули шесть обвинений, отметила ВВС. Ей вменяли незаконный импорт портативных радиоприемников, нарушение карантинных мер и разглашение гостайны. По информации Reuters, за последнее обвинение ей грозило 14 лет лишения свободы.

Партию НЛД обвинили в мошенничестве на всеобщих выборах в парламент Мьянмы, на которых она победила в ноябре прошлого года.

После переворота в стране начались протесты. Правоохранители жестко разгоняли митингующих. 27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка, сообщало Myanmar Now. Агентство AFP, ссылаясь на данные мониторинговой группы, писало, что погибших было около 90.

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным после переворота в Мьянме были арестованы более 10 тыс. человек, убиты 1303.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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