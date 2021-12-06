Цена на газ в Европе опустилась ниже 1 тыс. долларов за кубометр

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опускалась ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась в понедельник до 994 долларов за тысячу кубометров, или 85,1 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), информирует ТАСС.

Общее снижение стоимости газа в Европе за день составляет более 4%.

Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.

29 ноября цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В начале ноября в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением.