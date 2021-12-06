 

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1 тыс. долларов за кубометр

06.12.2021, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опускалась ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась в понедельник до 994 долларов за тысячу кубометров, или 85,1 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), информирует ТАСС.

Общее снижение стоимости газа в Европе за день составляет более 4%.

Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.

29 ноября цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В начале ноября в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Guardian – разведка США объявила расистов «самой смертоносной» внутренней угрозой

18.11 / Датский министр ушел в отставку из-за истребления «коронавирусных» норок

05.12 / Самым быстрым Android-смартфоном признан Huawei Mate 40 Pro+.

25.02 / Оппозиция Армении развернула палаточный городок перед зданием парламента

04.01 / Джонсон заявил, что референдум о независимости в Шотландии проведет следующее поколение

12.03 / В РФ придумали систему онлайн-наблюдения за движением земной коры со спутников

13.08 / В Киеве разоблачили женщину, присвоившую 600 тыс. грн в афере с онлайн-знакомствами – полиция

01.02 / В Кремле высоко оценили речь Путина в Давосе

12.10 / “Это невероятно смешно”. Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу “Маскарад”

19.09 / США и ЕС на следующей неделе могут ввести санкции в отношении режима Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика