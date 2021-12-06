 

Задержанному за опасную езду бойцу ММА Чоршанбиеву пригрозили депортацией

06.12.2021, 11:04, Новости дня
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Административный протокол по статье о нарушении правил въезда в Россию составлен в отношении бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного за опасную езду по Лефортовскому тоннелю в Москве без прав и полиса ОСАГО, ему грозит выдворение из страны, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отношении бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева составлен административный протокол по ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в РФ). Решение будет принимать суд Москвы», – сообщил источник ТАСС. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа и административное выдворение за пределы страны.

Ранее в УГИБДД Москвы сообщили, что задержан водитель, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю в Москве, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео для соцсетей. Источник сообщил, что речь идет о Чоршанбиеве. Чоршанбиев сообщил, что не публиковал в Сети видеозапись со своими правонарушениями.



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