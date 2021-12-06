 

Расчеты российского ЗРК С-300 отразили воздушный удар на учениях в Таджикистане

06.12.2021, 11:04, Новости дня
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Расчеты российского ЗРК С-300 отразили воздушный удар условного противника на учении в Таджикистане, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Расчеты зенитного ракетного комплекса С-300ПС 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отразили воздушный удар условного противника по российским военным объектам в ходе проведения учения», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО.

Дежурные силы отработали сложные задачи по поиску и захвату воздушных целей на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, а затем на малых высотах, где воздушные объекты противника использовали для прикрытия рельеф местности, выполнили электронные пуски зенитных управляемых ракет. Всего было выполнено 10 условных пусков по воздушным целям, имитировавшие современные средства воздушного нападения с различных направлений и на различных высотах, уточняет ЦВО.

Кроме того, в рамках учения, в котором было задействовано около 100 военнослужащих, боевые расчеты отработали нормативы по перезарядке ЗРС, оборудованию боевых позиций. Подразделения охраны и обороны 201-ой военной базы отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции дивизиона.

Напомним, в июле на 201-й российской военной базе в Таджикистане состоялась проверка боевой готовности дивизионного комплекса зенитно-ракетных систем С-300.



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