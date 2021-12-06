Манипуляция и гнев: священник объяснил странное поведение Шукшиной

Мария Шукшина игнорирует 84-летнюю мать и сестру Актриса внесла их номера телефонов в черный список. По словам родственницы, их маме сейчас в любой момент может понадобиться помощь. Она удивляется: “Вот где здесь христианство?”.

“Надо различать в отношениях с родителями две вещи: забота о родителях, когда они беспомощны, в отличии от детско-родительских отношений. Единого образца детско-родительских отношений не существует в принципе. Существует представление нравственное во всех родах и во всех религиях. Дети должны заботиться о родителях. Но заботиться тогда, когда родители в этом нуждаются”, – говорит Андрей Лоргус.

Священник не стал предполагать, что случилось между блондинкой и ее родительницей. Звезда никак не комментировала конфликт, поэтому поклонникам остается только догадываться.

“Мы не можем судить. Оценки не может быть, если мы не знаем всех этих обстоятельств. Понятия не имею, что могло произойти у них. Я могу сказать, о чем рассказывают мои клиенты. Бывает, что мама искусно манипулируя дочерью, пытается ее контролировать. Бывает, что дочь испытывает с отроческого возраста острый гнев на мать и не желает с ней общаться, даже голос услышать не желает. Причин тысячи может быть. Причин для нарушения отношений в семье очень много”, – высказался эксперт.

Действительно, они могли сильно поссориться, а могли столкнуться с обычным недопониманием. В любом случае, поведение знаменитости можно понять.

“Мы должны помнить закон номер один – все равно все друг друга любят. Любят в той степени, в которой могут”, – подытожил Лоргус.