 

Мнение: Индийская атака

06.12.2021, 10:54, Разное
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Сингх Банга

Интересно! А это что – правда?! (нашел в сети)

“Как вам вообще такое?
Глава Twitter– Параг Агравал.
Глава Microsoft – Сатья Наделла.
Глава Google – Сундар Пичай.
Глава IBM – Арвинд Кришна.
Глава Adobe – Шантану Нарайен.
Глава Nokia Networks – Раджив Сури.
Глава Mastercard – Сингх Банга.
Все индусы”.

Полез проверять. И вот: “Новый генеральный директор Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal), который сменил на этом посту Джека Дорси (Jack Dorsey), без лишних промедлений приступил к реорганизации структуры управления компанией” – ТОЧНО!

“Сатья Наделла — американский топ-менеджер индийского происхождения, генеральный директор Microsoft с 4 февраля 2014 года” – ТОЧНО!

“Пичаи Сундарараджан — американский топ-менеджер индийского происхождения, генеральный директор Google Inc. и материнской компании Alphabet” – ТОЧНО!

“Арвинд Кришна — американский топ-менеджер индийского происхождения, десятый генеральный директор (2020—н.в.) корпорации IBM” – ТОЧНО!

“Шантану Нарайен (англ. Shantanu Narayen; род. 1963, Хайдарабад, Индия[2]) — американский топ-менеджер индийского происхождения, председатель совета директоров (2017—н.в.), генеральный директор (2007—н.в.)[3], президент (2005—н.в.) и бывший главный операционный директор (2005—2007)[4] корпорации Adobe, Inc” – ТОЧНО!

“Раджив Сури – …ранее он был генеральным директором корпорации Nokia до 31 июля 2020 года.[4][5] , затем был назначен генеральный директор компании Nokia в мае 2014 года он был генеральным директором Кредит Свисс с 2009 года и занимал различные должности в компании Nokia с 1995 года” – НЕ СОВСЕМ.

Сингх Банга – “в настоящее время он является исполнительным председателем из Мастеркард, ранее занимал пост президента и главного исполнительного директора (генерального директора) предприятия с июля 2010 года до 31 декабря 2020, он уходит в отставку с этой должности в конце 2021 года” – ДА, НО УХОДИТ.

С другой стороны – еще страннее, если б главами крупнейших мировых корпораций были бы все американцы. По идее, как раз индусы подходят больше – как никак, их почти 20% населения планеты. Каждый пятый – индус!

Источник: Размышления вольного социолога



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