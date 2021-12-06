Мнение: Индийская атака



Сингх Банга

Интересно! А это что – правда?! (нашел в сети)

“Как вам вообще такое?

Глава Twitter– Параг Агравал.

Глава Microsoft – Сатья Наделла.

Глава Google – Сундар Пичай.

Глава IBM – Арвинд Кришна.

Глава Adobe – Шантану Нарайен.

Глава Nokia Networks – Раджив Сури.

Глава Mastercard – Сингх Банга.

Все индусы”.

Полез проверять. И вот: “Новый генеральный директор Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal), который сменил на этом посту Джека Дорси (Jack Dorsey), без лишних промедлений приступил к реорганизации структуры управления компанией” – ТОЧНО!

“Сатья Наделла — американский топ-менеджер индийского происхождения, генеральный директор Microsoft с 4 февраля 2014 года” – ТОЧНО!

“Пичаи Сундарараджан — американский топ-менеджер индийского происхождения, генеральный директор Google Inc. и материнской компании Alphabet” – ТОЧНО!

“Арвинд Кришна — американский топ-менеджер индийского происхождения, десятый генеральный директор (2020—н.в.) корпорации IBM” – ТОЧНО!

“Шантану Нарайен (англ. Shantanu Narayen; род. 1963, Хайдарабад, Индия[2]) — американский топ-менеджер индийского происхождения, председатель совета директоров (2017—н.в.), генеральный директор (2007—н.в.)[3], президент (2005—н.в.) и бывший главный операционный директор (2005—2007)[4] корпорации Adobe, Inc” – ТОЧНО!

“Раджив Сури – …ранее он был генеральным директором корпорации Nokia до 31 июля 2020 года.[4][5] , затем был назначен генеральный директор компании Nokia в мае 2014 года он был генеральным директором Кредит Свисс с 2009 года и занимал различные должности в компании Nokia с 1995 года” – НЕ СОВСЕМ.

Сингх Банга – “в настоящее время он является исполнительным председателем из Мастеркард, ранее занимал пост президента и главного исполнительного директора (генерального директора) предприятия с июля 2010 года до 31 декабря 2020, он уходит в отставку с этой должности в конце 2021 года” – ДА, НО УХОДИТ.

С другой стороны – еще страннее, если б главами крупнейших мировых корпораций были бы все американцы. По идее, как раз индусы подходят больше – как никак, их почти 20% населения планеты. Каждый пятый – индус!