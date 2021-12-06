Новый пикап Great Wall King Kong может появиться в России

Китайский бренд Great Wall не исключает возможность поступления нового пикапа Great Wall King Kong на российский рынок.

Вместе с тем ряд источников указывают на то, что в конце 2022 года первые экземпляры уже поступят к местным дилерам. Приобрести новую модель пикапа King Kong в Китае станет возможным уже в начале следующего года. В дальнейшем планируется существенно расширить географию продаж, тем самым добравшись и до российского рынка.

Пока технические параметры пикапа King Kong умалчивают, однако указано, что модель оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем с отдачей 166 л.с. Остальные характеристики озвучат после выхода в продажу на китайском рынке. Стоимость автомобиля остается засекреченной.