 

Новый пикап Great Wall King Kong может появиться в России

06.12.2021, 10:48, Новости дня
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Китайский бренд Great Wall не исключает возможность поступления нового пикапа Great Wall King Kong на российский рынок.

Вместе с тем ряд источников указывают на то, что в конце 2022 года первые экземпляры уже поступят к местным дилерам. Приобрести новую модель пикапа King Kong в Китае станет возможным уже в начале следующего года. В дальнейшем планируется существенно расширить географию продаж, тем самым добравшись и до российского рынка.

Пока технические параметры пикапа King Kong умалчивают, однако указано, что модель оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем с отдачей 166 л.с. Остальные характеристики озвучат после выхода в продажу на китайском рынке. Стоимость автомобиля остается засекреченной.



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