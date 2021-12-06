 

Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq получил дизельный мотор в РФ

06.12.2021, 10:48, Новости дня
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Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq получил на российском рынке новую версию с 2-литровым дизельным агрегатом.

Данная модификация обладает мощностью 150 л.с. и приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Достоинством кроссовера указали систему полного привода. Приобрести модель можно от 2,56 млн рублей что на 25 тысяч рублей дороже, чем бензиновая версия Skoda Kodiaq. С такими параметрами максимальная скорость составила 192 км в час, а средний расход топлива достигает 6,8 литров на 100 километров пути.

Кроме того, приобрести дизельный кроссовер Skoda Kodiaq можно в двух версиях Ambition и Style, отличающихся функционалом и внешним видом. Пока остальные особенности новой модификации умалчиваются чешскими разработчиками.



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