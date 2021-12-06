Диетолог Разумовская призвала не есть бананы при заболеваниях ЖКТ

Врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала, как употребление бананов может сказаться на здоровье. Она призвала не есть этот фрукт тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ.

В недоспелых бананах содержится огромное количество натрия. В связи с этим они могут выполнить роль мочегонного средства. Если бананы созрели, то они зачастую оказывают слабительный эффект. В связи с этим не нужно есть продукт тем, кто страдают заболеваниями ЖКТ в острой стадии. У человека, в случае включения данного фрукта в рацион, может развиться метеоризм.

Бананы действительно могут дать человеку достаточное количество энергии, если он тяжело физически работает. У фрукта, который немного подсушен, в пять раз повышается калорийность, пишет портал Nation News.