Украинские пограничники учатся защищать границу от «условных мигрантов» из Белоруссии

Миграционный кризис на белорусско-польской границе вызывает обеспокоенность и в Киеве, передаёт Das Erste. Поэтому Украина проводит учения по защите границы от возможной попытки её прорыва со стороны Белоруссии. Пограничники и служащие Нацгвардии упражняются в поимке «условных мигрантов», демонстрируют журналистам разведывательные дроны, а также наблюдают за окрестностями: им повезёт, если они увидят хотя бы мышь — настоящих мигрантов вблизи границы не наблюдается.



Reuters

Каски, щиты, дубинки — на границе с Белоруссией в районе села Пища резервисты украинских погранотрядов демонстрируют свои действия в случае, если толпа мигрантов и беженцев попытается пересечь границу. «Внимание, вы нарушаете государственная границу Украины», — предупреждают громкоговорители на украинском и английском языках, пишет корреспондент Das Erste, побывавший на месте событий.

Белоруссию и Украину разделяет граница протяженностью около 1000 км. По словам автора статьи, ситуация с беженцами и мигрантами на границе Белоруссии и Польши беспокоит и Киев: что, если «авторитарный правитель Белоруссии» Александр Лукашенко направит людей к украинской границе? Что, если Москва «выберет белорусский маршрут для атаки на Украину с запада»?

Официальные данные отсутствуют, однако численность пограничников и служащих Нацгвардии Украины, контролирующих 215-километровый участок границы в Волынской области, значительно увеличилась.

В перерывах между упражнениями солдаты курят. Служащий Государственной пограничной службы Украины Александр Масловский прокомментировал ситуацию следующим образом: «На данный момент всё под контролем, мигрантов нет». Их задача, по его словам, состоит в том, чтобы усилить украинские погранотряды для охраны государственной границы. Если они узнают, что у границы собираются нелегальные мигранты, им придётся двинуться им навстречу и предотвратить незаконное пересечение границы.

Маргарита Вершинина, пресс-секретарь Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, призывает условных мигрантов отступить: «Тогда мы поступим так же». Учения проводятся вблизи границы трёх стран. Этот участок контролируется украинскими погранотрядами. Там река Западный Буг разделяет Украину, Польшу и Белоруссию, и тот, кто повернётся вокруг себя, непременно увидит все три страны, рассказывает корреспондент.

С польской стороны металлическая колючая проволока, с белорусской — путь фактически свободен. «Контроль происходит только через несколько сотен метров», — отмечает Вершинина. Переход границы осуществляется в прежнем режиме. Однако в Волынской области на границе с Белоруссией в настоящее время открыт только один погранпереход, остальные пункты пропуска «временно не работают». Это связано в том числе и с коронавирусом.

Несколько молодых украинских солдат показывают разведывательный дрон. Военные в зелёной разведывательной машине наблюдают за окрестностями через экраны. Им повезёт, если они обнаружат мышку — иначе им станет совсем скучно. На этом экскурсия для журналистов подходит к концу, пишет корреспондент.

В нескольких километрах по направлению от границы, в селе Залесье, у забора стоит пенсионерка в костюме с невообразимым рисунком и размышляет: «Крохотная пенсия, дети, живущие за границей, умирающее село». Ей вторит соседка Валентина. Он рассказывает, что жители, конечно, обеспокоены. «Однажды мимо проехали 13 машин, танк, полевая кухня и пограничники. На следующий день ещё пять машин, и так каждую неделю. Но затем ситуация успокоилась и они ушли», — рассказывает она.

Все соглашаются с тем, что самое главное — здоровье: «И мир. И что пандемия коронавируса пройдёт, и всё вернется к тому, как было раньше», — пишет корреспондент Das Erste.