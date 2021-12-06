Ученые создали экологически чистый пластик, используя сперму лосося

Авторами исследования являются ученый Дайонг Ян и его команда из Тяньцзинского университета.

Китайским ученым удалось объединить две короткие нити ДНК из сперматозоидов лосося с химическим веществом, созданным из растительного масла. Последний компонент выступает как связующий элемент. В результате такого соединения ученые получают материал мягкой консистенции, известный как гидрогель. После этого гель раскладывают по формам и сушат вымораживанием, это помогает удалить из пластика лишнюю влагу.

После сушки гидрогелю можно придать различные формы. Ученые уже создали кусочки пазла, чашку и пластиковую модель ДНК из этого материала, используя процесс, который они называют аквасваркой, сообщает Gizmodo. По сравнению с традиционным полистиролом для производства нового биопластика требуется на 97% меньше выбросов углерода, отмечает Vice.

Для производства пластмасс на масляной основе требуется много тепла и токсичных веществ, а на их разрушение уходят сотни лет. Несмотря на то, что они продаются как пригодные для вторичной переработки, большинство пластиковых предметов в конечном итоге сжигаются или выбрасываются на свалки, сообщает Euronews.

В то же время, чтобы переработать новый биопластик, можно добавить ферменты, расщепляющие ДНК, чтобы разрушить материал. Gizmodo отмечает, что, если ферменты недоступны, простое погружение полученного из сперматозоидов вещества в воду превратит объект обратно в слой гидрогеля.

Исследователи настаивают на том, что это наиболее экологичный материал по сравнению с другими известными пластиками. Другие биоразлагаемые виды биопластика из водорослей, кукурузного крахмала и опилок оставляют за собой небольшой углеродный след в течение своего срока службы по сравнению с обычными пластиками на масляной основе, но для создания этих материалов по-прежнему требуется энергия, обеспечиваемая энергосистемой, работающей на ископаемом топливе. Поэтому сейчас ведутся споры о том, действительно ли эти типы биопластика экологически безопасны.

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