 

В Украине количество быстрых кредитов выросло на 20%

06.12.2021, 10:30, Новости дня
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Это на 261 млн больше, чем за весь 2020 год, когда общая сумма составила 48,7 млрд грн. В 2021 году среднемесячное количество быстрых кредитов выросло на 20%. С конца прошлого года средняя сумма кредита увеличилась на 11% – с 4059 грн до 4515 грн.

“Чаще всего украинцы берут кредиты онлайн: 85% микрокредитных договоров оформляются ими дистанционно через интернет. Ежегодно задолженность населения Украины перед микрокредитными организациями увеличивается. Общая сумма долга за девять месяцев 2021 года выросла на 5%”, – отметили в посте.

Украинцы должны микрофинансовым организациям 15,6 млрд грн по просроченным кредитам.

Контекст:

80% клиентов частных судебных исполнителей в Украине – коллекторы и микрофинансовые организации. Об этом 22 ноября сообщил “Опендатамедіа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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