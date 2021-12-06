ОАСК зарегистрировал иск Януковича к Верховной Раде – Совгиря

Об этом 6 декабря в Facebook сообщила представитель парламента в Конституционном Суде, нардеп от “Слуги народа” Ольга Совгиря.

“В этом иске заявлены исковые требования “о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения”, что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований”, – написала она.

Нардеп отметила, что согласно ст. 22 Кодекса административного судопроизводства Украины дела об обжаловании действий Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции.

https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/4527576040692887

Янукович подал в Окружной административный суд Киева на Верховную Раду из-за своего отстранения от должности главы государства. Об этом 27 ноября сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

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