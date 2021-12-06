 

Умер 102-летний чешский путешественник Зикмунд

06.12.2021, 10:30, Новости дня
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Зикмунд родился 14 февраля 1919 года в Пльзене. Он прославился экспедициями на автомобилях Tatra. С 1947 по 1950 год вместе с Иржи Ганзелкой он путешествовал по Африке и Южной Америке. С 1959 по 1964 год они посетили Азию и Океанию.

Затем они описали свое путешествие в ряде рассказов. “Радио Свобода” отмечает, что их книги были очень популярны в Советском Союзе, издавались миллионными тиражами. Однако после событий Пражской весны 1968 года поддерживавшие ее Зикмунд и Ганзелка были изгнаны из союза чехословацких писателей. Работы Зикмунда после 1969 года не печатались, и он остался безработным.

После развала социалистического лагеря снова стали выходить книги Ганзелки и Зикмунда. Последний совершил несколько новых путешествий в Японию, Австралию, Шри-Ланку и Мальдивы.

Ганзелка и Зикмунд посетили 83 страны мира, написали более двадцати книг. Об их путешествиях сделали ряд радиорепортажей, ими снято около 150 короткометражных фильмов и четыре художественных фильма.

Ганзелка, с которым Зикмунд дружил всю жизнь, умер в 2003 году. Последние годы жизни Зикмунд провел наедине со своей спутницей Марией Макаликовой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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