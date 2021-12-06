 

Российский рынок акций открылся ростом

06.12.2021, 10:18, Новости дня
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Российский рынок акций на основной сессии открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,15%, до 3919,1 пункта, индекса РТС – на 0,56%, до 1677,57 пункта.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.18 индекс Мосбиржи находился на отметке 3932,95 пункта (+0,5%), индекс РТС – на уровне 1681,24 пункта (+0,79%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,86%, до 71,18 долларов за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 2,44% и торгуется на уровне 67,88 долларов за баррель.



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