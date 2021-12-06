 

В Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности

06.12.2021, 10:18, Новости дня
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В Санкт-Петербурге в ночь на понедельник был побит температурный рекорд 128-летней давности, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Морозы в северной столице опустились до отметки минус 20,9 градусов, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году», – написал он в Facebook.

Он отметил, что «рекорды холода в Санкт-Петербурге обновлялись всего дважды. Последний раз это было более шести лет назад – 14 июля 2015 года, а до этого 3 января 2002 года».

По данным на сайте Северо-Западного УГМС, в Ленинградской области ночью 6 декабря было до минус 24 градусов.

13 июля в Москве был установлен новый рекорд тепла для этого дня за 85 лет, воздух нагрелся до 32,7 градусов по Цельсию.



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