 

В Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности

06.12.2021, 10:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Санкт-Петербурге в ночь на понедельник был побит температурный рекорд 128-летней давности, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Морозы в северной столице опустились до отметки минус 20,9 градусов, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году», – написал он в Facebook.

Он отметил, что «рекорды холода в Санкт-Петербурге обновлялись всего дважды. Последний раз это было более шести лет назад – 14 июля 2015 года, а до этого 3 января 2002 года».

По данным на сайте Северо-Западного УГМС, в Ленинградской области ночью 6 декабря было до минус 24 градусов.

13 июля в Москве был установлен новый рекорд тепла для этого дня за 85 лет, воздух нагрелся до 32,7 градусов по Цельсию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Руководство “Укроборонпрома” заменят в ближайшее время – вице-премьер Уруский

27.07 / Макрон во время визита на Маркизские острова получил новое имя. Видео

13.07 / «Яндекс» улучшил систему поиска

25.04 / Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории

27.11 / Киев связал с Байденом новые надежды на «возвращение» Крыма

10.03 / Пожар в дата-центре вызвал сбои в интернете по всей Европе

27.09 / Грузия оценила конфликт между Азербайджаном и Арменией

01.10 / “Яндекс” запустил сервис «Почта 360» с облачным интерфейсом

24.09 / В суде оспорили запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве

09.05 / В Польше более 10 млн человек получили первую дозу вакцины против коронавируса – премьер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика