 

Tesla намерена выпустить новый электрический Cybertruck

06.12.2021, 10:02, Новости дня
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Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал выход нового электрокара Cybertruck.

Им были озвучены данные о том, что серийное производство нового внедорожника будет начато уже в ближайшее время. Напомним, электрокар получит одновременно четыре силовые установки. Особенностью автомобиля станут полностью поворотные колеса, которые позволят осуществлять разворот на месте или двигаться боком.

Предполагается, что новая модель электрокара выйдет в трех модификациях. Самый бюджетный экземпляр Cybertruck получит ценник в размере 40 тысяч долларов. На полном заряде батареи станет возможным преодолеть до 400 километров. Остальные версии получат улучшенные показатели по данным параметрам.



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