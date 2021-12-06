Tesla намерена выпустить новый электрический Cybertruck

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал выход нового электрокара Cybertruck.

Им были озвучены данные о том, что серийное производство нового внедорожника будет начато уже в ближайшее время. Напомним, электрокар получит одновременно четыре силовые установки. Особенностью автомобиля станут полностью поворотные колеса, которые позволят осуществлять разворот на месте или двигаться боком.

Предполагается, что новая модель электрокара выйдет в трех модификациях. Самый бюджетный экземпляр Cybertruck получит ценник в размере 40 тысяч долларов. На полном заряде батареи станет возможным преодолеть до 400 километров. Остальные версии получат улучшенные показатели по данным параметрам.