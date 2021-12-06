 

Новая вариация кроссовера Chery Tiggo 7 готовится к дебюту

06.12.2021, 10:02, Новости дня
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Китайский бренд Chery намерен официально презентовать обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 на следующей неделе.

Известно, что будущая версия получила в названии приставку Super Edition, что свидетельствует о некоторых обновлениях. Официальная презентация запланирована на 10 декабря. По внешнему виду следует отметить стильную решетку радиатора с хромированным покрытием, а также множество глянцевых поверхностей на кузове. В салоне установлена цифровая приборная панель и мультимедийный дисплей.

Из технических параметров следует выделить 1,6-литровый бензиновый двигатель, который выдает 198 л.с. мощности. Остальные характеристики пока умалчиваются китайским автопроизводителем.



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