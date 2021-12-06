 

Девятилетнюю афганскую девочку, которую семья продала 55-летнему мужчине, вернули в семью

06.12.2021, 9:46, Новости дня
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Историю о том, что отец девочки продал Парвану афганцу, чтобы прокормить семью, CNN рассказал 1 ноября. До прихода к власти исламистского движения “Талибан” четыре года семья Малик жила в лагере для перемещенных лиц в провинции Бадгис, выживая за счет гуманитарной помощи и тяжелой работы, которая приносила несколько долларов в день. После прихода талибов экономическая ситуация в Афганистане ухудшилась, а международная помощь стала иссякать.

Журналисты подчеркнули, что Парвана – одна из многих афганских девочек, проданных замуж по мере углубления гуманитарного кризиса в стране. Ее отец Абдул Малик уже продал 12-летнюю дочь несколько месяцев назад. Голод заставил некоторые семьи принимать решение о продаже детей.

История девочки, рассказанная журналистами, вызвала резонанс в обществе. Девочку через две недели вернули родителям. Она рассказала, что с ней плохо обращались – “проклинали, рано будили и заставляли работать”. Отец Парваны остался должен за дочь $2,2 тыс. Сейчас девочка с родителями, четырьмя братьями и сестрами находится в отеле в Герате.

“Это временное решение. На самом деле, то, что мы пытаемся сделать, – это предотвратить продажу девочек замуж”, – сказала основательница Too Young to Wed Стефани Синклер.

Организация приостановила продажу еще нескольких детей и пытается их семьи также вывезти в безопасное место.

Махбуба Серадж, руководящая приютом для женщин и девочек в Кабуле, сказала, что худшее для женщин Афганистана еще впереди.

“Это только начало, это верхушка айсберга. Это будет продолжаться с голодом, зимой, с бедностью, со всем этим невежеством”, – отметила Серадж.

Контекст:

“Талибан” был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает “ВВС News Україна”. Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В этом году, когда “Талибан” вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом, возглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской “полиции нравов”.

18 сентября телерадиокорпорация BBC сообщила, что движение “Талибан” исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.

29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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