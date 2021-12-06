 

Почти 1,3 млн прививок против COVID-19 сделали за прошлую неделю в Украине

06.12.2021, 9:46, Новости дня
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Первую дозу получил 27 161 человек, полностью иммунизированы 43 636 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что вчера прививали вакцинами Pfizer (34 558), Sinovac (23 884) и Moderna (12 355).

“Почти 1,3 млн прививок против COVID-19 сделано за прошлую неделю в Украине”, – уточнили в министерстве.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 753 066 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 11 806 077 человек. В общей сложности сделана 25 559 141 прививка.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2014441048718990

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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