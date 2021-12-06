 

От осложнений COVID-19 скончался музыкант группы “Хорея Козацька”

06.12.2021, 9:46, Новости дня
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“Даниил Перцов отошел сегодня в вечность. Прощай, дорогой Даниил! Мы тебя очень любим!” – написали музыканты.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4695470923867134&id=173908926023379

1 декабря лидер группы Тарас Компаниченко в Facebook написал, что Перцов в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации киевской клинической больницы №12 на кислородном концентраторе.

“85% поражения легких. Врачи борются за его жизнь. Он борется за свою жизнь! Его мама  Валентина Андреевна Ульянова, выдающийся украинский график тоже больна COVID-19”, – отметил музыкант.

Он также просил оказать финансовую помощь на лечение Перцова.

https://www.facebook.com/taras.kompanichenko/posts/7452071054819175

Перцов родился 10 сентября 1973 года, он был членом Союза композиторов Украины.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине заболело 3,5 млн человек, умерло 88,5 тыс. пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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