 

Россия и Индия подписали ряд военных соглашений

06.12.2021, 9:33, Новости дня
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Делегации РФ и Индии в Нью-Дели подписали ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества, сообщил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх.

«Рад, что был подписан ряд соглашений/контрактов/протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества», – написал Сингх в Twitter после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает РИА «Новости».

По его словам, переговоры были продуктивными, содержательными и плодотворными.

«Провел сегодня в Нью-Дели продуктивные, плодотворные и содержательные двусторонние обсуждения по вопросам оборонного сотрудничества с министром обороны РФ генералом Сергеем Шойгу», – добавил Сингх.

Он подчеркнул, что Индия ценит свое особое и привилегированное стратегическое партнерство с Россией.

Ранее Шойгу заявил, что сотрудничество РФ и Индии с каждым годом выходит на новый качественный уровень.



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