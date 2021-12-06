Россия и Индия подписали ряд военных соглашений

Делегации РФ и Индии в Нью-Дели подписали ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества, сообщил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх.

«Рад, что был подписан ряд соглашений/контрактов/протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества», – написал Сингх в Twitter после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает РИА «Новости».

По его словам, переговоры были продуктивными, содержательными и плодотворными.

«Провел сегодня в Нью-Дели продуктивные, плодотворные и содержательные двусторонние обсуждения по вопросам оборонного сотрудничества с министром обороны РФ генералом Сергеем Шойгу», – добавил Сингх.

Он подчеркнул, что Индия ценит свое особое и привилегированное стратегическое партнерство с Россией.

Ранее Шойгу заявил, что сотрудничество РФ и Индии с каждым годом выходит на новый качественный уровень.