 

ЦБ предложил возвращать обязательную сумму при кражах со счетов

06.12.2021, 9:33, Новости дня
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Банк РФ предложил определить сумму, которую банки должны возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников, следует из материалов ЦБ о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые были направлены участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», – отметил Уваров. С предложениями ознакомился РБК, их подлинность подтвердили три источника на финансовом рынке. Получение материалов подтвердили представители Росбанка и Альфа-банка.

Предлагается ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого житель должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции.

Также ЦБ предложил изменить процедуру подтверждения банками операций, если они видят признаки того, что они совершаются в целях мошенничества. Так, регулятор хочет дать банкам право списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента. Кроме того, обязанность проверять операции на признаки мошенничества ЦБ хочет возложить не только на банк инициатора операции по переводу, но и на банк, где обслуживается получатель этих денег.

Ранее сообщалось, что кибермошенники в III квартале 2021 года пытались похитить у граждан 3,2 млрд рублей, из них 7,7% удалось вернуть.



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