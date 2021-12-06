 

В России запретят выгул домашних животных при температуре ниже – 10°С

06.12.2021, 9:31, Разное
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Государственная дума приняла поправки в Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498 “Об ответственном обращении с животными”. По требованию зоозащитников в новую редакцию добавлен пункт о запрете выгула домашних питомцев при средней температуре воздуха ниже 10 градусов ниже нуля”.

“В СМИ регулярно появляются сообщения о случаях жестокого обращения с животными, а в Интернете размещены сотни видео с издевательствами над беззащитными кошками и собаками. В этих условиях государство просто обязано вмешаться”- заявил автор инициативы Андрей Луговой.

По его словам, в 2021 году в России было возбуждено несколько уголовных дел по таким случаям, однако тысячи эпизодов бытового насилия над питомцами остаются не в поле зрения правоохранительных органов. 

“Подумайте, насколько комфортно собаке гулять при температуре -30 градусов? А ведь некоторые несознательные хозяева гонят на улицу своего питомца в любую погоду. Сейчас же такие люди будут вынуждены создать комфортные условия дома, например, приобрести лоток”, – заявил автор инициативы Андрей Луговой. 

Поправки вступают в силу 1 января 2022 года. За их нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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