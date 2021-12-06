 

Украина – вторая в мире по суточной смертности от коронавируса после России

06.12.2021, 9:02, Новости дня
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Больше всего смертей в сутки от коронавируса зафиксировано в России (1206), Украине (278), Мексике (251). Также в десятке Индия, Вьетнам, Турция, Филиппины, США, Греция и Иран.

Инфографика: worldometers.info

Также за сутки в мире COVID-19 заболели 424 тыс. человек. Больше всего заболевших в Великобритании (почти 44 тыс.), Франции (42 тыс.), Германии и США (по 35 тыс.) Также в десятке Россия, Нидерланды, Польша, Турция, Испания и Вьетнам.

Инфографика: worldometers.info
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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