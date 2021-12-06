 

За сутки 1600 украинцев попали в больницу с COVID-19

06.12.2021, 9:02, Новости дня
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Среди заболевших – 429 детей и 52 медработника. Попали в больницу 1600 инфицированных. 239 пациентов умерли, 9082 – выздоровели.

Сутками ранее в стране подтвердили 6622 новых случая коронавирусной инфекции и 278 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине, по информации Минздрава, заболело 3 501 955 человек, выздоровел 3 059 741 человек, летальных исходов – 88 519.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2014441048718990

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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