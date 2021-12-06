 

На время новогодних выходных отменят акциз на алкоголь

06.12.2021, 8:51, Разное
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Постановлением Росалкогольрегулирования от 4 декабря 2021 года упрощается порядок реализации крепких спиртных напитков. С производителей в период с 31 декабря 2021 по 10 января 2022 года не будет взиматься акцизный сбор. Это поможет существенно снизить стоимость алкоголя в рознице. 

В документе указано, что скидки действуют на водку, вино, коньяк, бальзамы и не распространяются на пиво, сидр, медовуху и другие лёгкие спиртные напитки  

“В связи с ростом инфляции выше прогнозируемых темпов, а также убытками производителей и реализаторов, Росалкогольрегулирование приняло решение поддержать российских граждан в столь непростой для них период и сократить их расходы на новогодний стол, большую часть которого составляют спиртные напитки. По согласованию с правительством было принято решение о временной отмене акциза на период новогодних выходных”, – говорится в пресс-релизе ведомства.

Поскольку одной из главных задач Росалкогольрегулирования является защита отечественного производителя, отмена акциза на спиртные напитки не будет распространяться на алкоголь иностранных производителей. 

В некоторых магазинах уже отреагировали на нормативный акт и начали создавать отдельные полки для российского и иностранного алкоголя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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