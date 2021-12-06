 

Китайский сухогруз сел на мель в Сахалинской области

06.12.2021, 8:48, Новости дня
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В Холмске, Сахалинская область, китайский сухогруз сел на мель, пострадавших по предварительным данным нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Судно село на мель, предварительно, пострадавших нет, разлива топлива нет. На место выехали сотрудники МЧС», – рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

 

Как сообщили в правительстве Сахалинской области, на борту судна Xing Yuan находится экипаж из 12 граждан КНР, пока эвакуацию они не запрашивали. Кроме того, запас топлива на судне составляет 103 тонны.

Как уточнили ТАСС в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) «Южно-Сахалинск», из-за шторма судно выкинуло на берег при снятии с якоря. «Судно в балласте, груза на нем нет. Сухогруз не получил повреждений, поэтому утечки топлива нет, экипаж не пострадал», – сказали в спасательном центре.

Ранее сообщалось, что в районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, среди 14 членов экипажа граждан РФ нет. 



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