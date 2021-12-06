 

Торчащие волосы, ошейник с шипами и лезвие на шее: какой выросла единственная дочь Ветлицкой

06.12.2021, 8:48, Разное
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Долгие годы личную жизнь 57-летней певицы Натальи Ветлицкой обсуждали все, кому не лень. Звезда 90-х не только четырежды была замужем, но и крутила несколько громких романов. Однако в один момент Ветлицкая исчезла из поля зрения российских поклонников. Уже много лет артистка радует общественность деталями личной жизни только в виде исключения.

В 2004 году исполнительница родила свою единственную дочку Ульяну. Несмотря на то, что наследница звезды давно подросла, знаменитая мать не спешит делиться информацией о ней. Кроме того, Наталья до сих пор не призналась, кто является биологическим отцом Ульяны.

После появления на свет дочери Ветлицкая перебралась вместе с ней в Испанию и стала вести закрытый образ жизни. Девочка воспитывалась в чужой стране вдали от посторонних глаз. Однако накануне певица не на шутку разоткровенничалась с поклонниками в своем “Инстаграм”, опубликовав новый снимок с дочерью.

17-летняя Ульяна предстала на кадрах в необычном наряде и с растрепанными волосами. Девушка облачилась в рокерскую футболку с названием известной ню-метал-группы, шапку и перчатки в сетку. Кроме того, брутальный образ наследницы Ветлицкой дополнили украшения: подвеска с лезвием, кожаные браслеты и ошейник с шипами.

Известно, что дочь артистки живет вместе с прославленной матерью – у певицы есть дом в пригороде Барселоны. Уже несколько лет Ульяна страстно любит рок-музыку и даже иногда посещает концерты любимых групп.



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